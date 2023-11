Calciomercato Milan – Casting per il difensore centrale | i nomi nuovi

... in primis dell'agente dello stesso diDjuric che ha tuonato in diretta a Tv Play. E ... Gatti (LaPresse) -.itE ancora 'da oggi in poi sui campi di serie A è permesso prendere a pugni ...Giocatore che piace molto alla Juve in chiave mercato, Tiago Djalò, difensore centrale della nazionale portoghese classe 2000, in scadenza di contratto con i francesi del Lille, sarebbe ...nonché l'aggiornamento dei rilievi relativi a effetti o possibili effetti contabili di 'promemoria' o 'memorandum' con altri club attinenti a talune operazioni di calciomercato, risalenti agli ...