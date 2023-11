Calciomercato | Leeds Everton | Roma e Lazio sulle tracce di Gnonto

Allegri per me sta facendo un mezzo miracolo con gente sicuramente non di prima scelta come ha l'Inter , i vari Mc Kennie(l'anno scorso retrocesso ain B inglese), Miretti, Gatti, Kean, ...

Lo sgarbo di Ancelotti: anticipo secco su Allegri e addio Juve CalcioMercato.it

Manchester City, Phillips verso l’addio. Fissato il prezzo per la cessione ItaSportPress

Aggiungere un pizzico di fantasia e vitalità in attacco, poi, permetterebbe alla Roma di schierare in campo un’arma in più che, insieme a Lukaku e Dybala, renderebbe la squadra una delle più ...Proposto anche al Real Madrid l'obiettivo della Juventus: è destinato a cambiare maglia già nella finestra del mercato invernale ...