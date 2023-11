Calciomercato Juventus | si può richiamare un giocatore a gennaio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Comincia a muoversi a ritmi anche elevati ildella, che potrebbe avere qualcosa da sistemare nella finestra di. La squadra bianconera infatti ha bisogno di maggiore fluidità e imprevedibilità nel suo gioco e soprattutto di ricambi all’altezza. Così si pensa ad un colpo che in potenza riguarderebbe sia il centrocampo che l’attacco e consisterebbe nelundal prestito, ovvero Matias Soulè. Il, ora in forza al Frosinone, ha impressionato in questa prima parte del campionato per diversi fattori che passano dalle qualità tecniche alla costanza nel rendimento. Andiamo dunque a vedere quale è la situazione., si pensa aSoulè Crediti foto: ...

...di 'promemoria' o 'memorandum' con altri club attinenti a talune operazioni di, ...: "Operato nel rispetto delle leggi" Laribadisce di "aver costantemente operato nel ...

Pronta la firma di Fagioli: la mossa della Juventus CalcioMercato.it

Calciomercato Juve: possibile contropartita per l'Udinese nell'affare Samardzic. C'è lui sul piatto Juventus News 24

A pochi giorni dalla vittoria di misura contro la Roma, il Ds dell'Inter Piero Ausilio, tra i veri temi trattati ai microfoni di "Radio Tv serie A", è tornato a parlare del mancato ritorno di Romelu ...Per lui, per la Fiorentina, ma più in generale per tutti gli appassionati di calcio. Perché Michael Kayode è la faccia ... obbligandolo a doverne fare a meno per le partite con Lazio, Juventus, ...