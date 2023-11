Calciomercato Inter | deciso l’obiettivo per il centrocampo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ottobre si è concluso e idealmente la finestra diinvernale si avvicina notevolmente. E’ un po’ come il Natale per alcune squadre, che non vedono l’ora talvolta di potersi buttare alla ricerca di rinforzi per la propria rosa. C’è poi chi, verosimilmente, lavora più sul lungo periodo come l’che è alla ricerca di giocatori che potrebbero essere contattati anche per l’estate. Un nome in particolare è stato fatto per il, anche se la concorrenza è ampia. Si tratta di Piotr Zielinski, corteggiato in estate dalla Lazio di Sarri e ora anche dalla Juventus. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime novità suldell’, Zielinski obiettivo per ilCrediti foto: ...