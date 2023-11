Calciomercato com – Coppa Italia | Gudmundsson porta avanti il Genoa | 2-1 alla Reggiana Poi Lecce-Parma e Udinese-Cagliari | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) 2023-11-01 18:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Proseguono i sedicesimi di finale di. In programma in questo mercoledì 1 novembre ben tre match. Alle 15 è andata in scena una nuova sfida tra due azzurri del 2006: a Marassi, il padrone di casa Gilardino e il suohanno battuto ladi Nesta. Due a uno il risultato finale ma i rossoblù hanno avuto bisogno di due tempi supplementari. La gara era terminata sull’1-1 grazie a Varela ed Haps. Nel primo extratime è stato il solitoa decidere la sfida e regalare la Lazio ai suoi agli ottavi. Alle 18, al Via del Mare, ilospita ilcapolista in ...