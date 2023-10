Calcio | Juve | è pronto il rinnovo per Fagioli fino al 2028

La Juventus e Nicolò Fagioli proseguiranno insieme. Nonostante lo scandalo scommesse che sta riguardando il giovane centrocampista, squalificato fino a fine maggio, il club ha deciso di proporgli il ...

Juventus, Danilo non recupera: niente sfida contro la Fiorentina - Sportmediaset Sport Mediaset

Juve, Danilo lavora ancora a parte: per la Fiorentina resta in dubbio La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - La Juventus e Nicolò Fagioli proseguiranno insieme. Nonostante lo scandalo scommesse che sta riguardando il giovane centrocampista, squalificato fino a fine maggio, il club h ...definendolo come un vero amico nel mondo del calcio e sottolineando la loro speciale connessione in campo. Ha anche rivelato che Alex Sandro è il padrino del suo figlio più piccolo e lo considera come ...