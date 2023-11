Calcio | Fiorentina Duemila tifosi assistono agli allenamenti

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tanto calore per la squadra capitanata da Biraghi in vista del match con la Juve. FIRENZE - Cresce l'attesa in casa viola in vista della sfida- Juve, molto sentita in Toscana, in programma ...

Tanto calore per la squadra capitanata da Biraghi in vista del match con la Juve. FIRENZE - Cresce l'attesa in casa viola in vista della sfida- Juve, molto sentita in Toscana, in programma domenica sera. Circa duemila tifosi oggi hanno assistito alla seduta di allenamento a porte aperte allo stadio Curva Fiesole all'interno del ...

FIORENTINA, SI FERMA PARISI: BOTTA IN ALLENAMENTO Sport Mediaset

Tanto calore per la squadra capitanata da Biraghi in vista del match con la Juve.FIRENZE (ITALPRESS) - Cresce l'attesa in casa viola in vista della sfida Fiorentina-Juve, molto sentita in Toscana, in ...Firenze, 1 novembre 2023 – La Fiorentina in mano agli arabi “Commisso ci mette tanto impegno e in questo momento noi dobbiamo fare i complimenti a lui e a Joe Barone, hanno fatto un centro sportivo c ...