Calcio | Atalanta; Scalvini non si allena | a rischio con l' Inter

La presenza di Giorgio Scalvini nell'in occasione dell'anticipo di sabato a Bergamo con l'Inter è a forte rischio. Il difensore, sostituito da Toloi all'intervallo lunedì a Empoli, ha ancora problemi con la lombalgia e gli è ...

Triste giornata in casa del tifo atalantino. Nella notte è mancato Massimo Zanelli, noto a tutti com il “Mussi”, spentosi a 45 anni. Il Mussi era conosciuto per il Bicerì, locale di Borgo Santa ...Sabato a mezza sera arriva l’ Inter e l’ Atalanta ha ripreso oggi pomeriggio a fare sul serio sotto l’acqua sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Il dubbio verso la supersfi ...