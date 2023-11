Calcio a 5 | il Cosenza trova la prima vittoria in Serie A Pari fra Sandro Abate e Napoli

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Turno infrasettimanale ufficialmente aperto. La quinta giornata della stagione regolare dellaA 2023-2024 dia 5 ha messo in colonna i primi due anticipi del suo palinsesto. Ecco come sono andate le cose nella serata di martedì 31 ottobre. Il, trascinato dalle doppiette di Petry e Feliphino, ha battuto 5-1 il Verona, gol della bandiera e del momentaneo 1-1 di Lukaian,ndo il suo primo acuto stagionale nella massima. Nel derby campano invece, fraFutsal, il risultato maturato alla fine è stato quello di 1-1. Tutto nel secondo tempo, in un rapido botta e risposta: rete interna di Hozjan e pareggio esterno di De Simone. Domani altre sei partite in programma: Ciampino-Active Network (15.00), L84-Came ...