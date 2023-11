Caivano | le mani del clan sugli appalti pubblici | altri 9 nei guai

(Di mercoledì 1 novembre 2023). Non si ferma l’attività investigativa su. Stamane altre 9 persone sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare, oltre le 9 persone dello scorso 10 ottobre. L’inchiesta riguarda sempre le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività di governo e dell’amministrazione del comune di(sciolto per mafia dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Lesugli appalti, dipendenti pubblici facevano da intermediari per le estorsioni agli imprenditori

Caivano, la ministra Locatelli tra i disabili: «Presto anche qui inclusione e dignità» ilmattino.it

Caivano, le mani del boss sulle scuole dell'infanzia: «In ballo i fondi del Pnrr» ilmattino.it

«Voglio ricordare che il diritto alla felicità vale per tutti». Non teme di esagerare la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, sa che bisogna avere coraggio ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...