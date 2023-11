Caf Awards 2023 | l’ex Inter Onana in lizza per il portiere dell’anno

Nella lista dei 30 anche l'ex viola Amrabat MARRAKECH (MAROCCO) - C'è anche un po' d'Italia nelle nomination dei2023 che saranno consegnati l'11 dicembre a Marrakech, in Marocco. Fra i 30 candidati a miglior giocatore africano dell'anno, infatti, figurano due giocatori del Napoli - il camerunense ...

CAF has revealed the list of nominees for the men’s categories for the CAF Awards 2023 to be held in Marrakech, Morocco on 11 December 2023.Super Eagles and Napoli forward, Victor Osimhen, has been nominated for the 2023 CAF Men Player of the Year award.