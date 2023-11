Brusco risveglio per l’Atalanta Under 23 | nerazzurri sconfitti 2-0 dall’Alessandria

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Nel recupero dell’ottava giornata di campionato,23 cade sul campo dell’Alessandria e incassa il quarto ko stagionale dall’inizio del torneo, interrompendo una striscia di tre vittorie e quattro risultati utili consecutivi. Al Moccagatta, isono andati sotto ad una manciata di minuti dall’intervallo per mano di Siafa, capace di superare Vismara con un pregevole colpo di tocco. A tre dal novantesimo, invece, è arrivato anche il colpo del definitivo ko per la truppa Modesto, targato Gazaoul, lesto a deviare in rete un tiro dello stesso Siafa.23 rimane dunque ferma al sesto posto in classifica con 17 punti e il prossimo impegno in calendario è previsto per domenica 5 novembre a Caravaggio contro il Fiorenzuola. ALESSANDRIA – ATALANTA U23 2-0 Reti: 39? Siafa ...