Briatore derubato a Milano | “Un extracomunitario in monopattino ha preso il mio zainetto La città è pericolosa”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Flavioha subìto un tentativo di furto in pieno centro a. A denunciare con un lungo video sfogo la disavventura è stato lo stesso imprenditore sui suoi canali social, cogliendo l’occasione anche per criticare il sindaco Beppe Sala per la poca sicurezza della. “Sentite cosa mi è successo alle 11 del mattino in via Cordusio, zona Piazza affari – racconta– Il mio autista mi stava aspettando, avevo appuntamento per un caffè. L’autista scende dalla macchina, l’ufficio lo chiama, lui è al telefono e arriva con unun, apre la portiera prende loe fugge. L’autista se ne accorge ma aveva già un vantaggio di 5/6 metri…”.continua e spiega che nei dintorni “c’era un capitano della ...

La FIA aprì un'inchiesta per questo e da lì scattarono la radiazione per il team principal Flavioe la squalifica di cinque anni per il tecnico Pat Symonds. In un'intervista a F1 - Insider, ...

Briatore derubato a Milano: «Un extracomunitario mi ha portato via lo zaino dall'auto, città fuori controllo» ilmessaggero.it

Briatore derubato a Milano: “Un extracomunitario in monopattino ha preso il mio zainetto Il Fatto Quotidiano

Ti consigliamo: Una camera da letto per segno zodiacale Aereo urta l’ala in fase di decollo: paura sul volo Madrid Bologna In manovra spinta ai prelievi dal Pos in negozi e tabaccai Briatore derubato ...Flavio Briatore rapinato in pieno centro a Milano. L'imprenditore è stato vittima di un furto questa mattina in zona Cordusio, salvato poi da un capitano della Guardia di Finanza ...