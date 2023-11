Bret Easton Ellis tra fama | infamia e antiletteratura

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Terza puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa., o come lo chiamo ora Notorious BEE, era a Milano per un tour promozionale della traduzione italiana del suo ultimo libro, The Shards (Le Schegge, Einaudi). Sebbene abbia letto il romanzo solo in inglese, sono riuscito a infilare un appuntamento nella fitta agenda diper la stampa, piena di giornalisti delle principali testate mainstream. Ci incontriamo in una minuscola sala riunioni di un hotel nel centro di Milano, piuttosto opprimente e squallida. La stanza non ha finestre edindossa pantaloni della tuta adidas blu scuro e una felpa con zip dello stesso ...

Provando a rimettere in ordine i pensieri in una forma meno impressionistica, Le schegge è il nono libro diEllis (il settimo romanzo), e probabilmente anche il suo lavoro meno atteso. ...

Il vero romanzo di Bret Easton Ellis Rivista Studio

Bret Easton Ellis ci racconta come è nato The Shards, il romanzo a cui pensava da 40 anni GQ Italia

J.R. This adaptation of Bret Easton Ellis’ nihilistic novel about privilege, friendship and addiction in L.A. didn’t please every fan of the book — it catered more to fans of the Brat Pack, stuffing ...Provando a rimettere in ordine i pensieri in una forma meno impressionistica, Le schegge è il nono libro di Bret Easton Ellis (il settimo romanzo), e probabilmente anche il suo lavoro meno atteso.