Brasile | Romario a sorpresa | “Si fotta Ancelotti | voglio Diniz come ct fino alla fine”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) “si, io”. E’ questo uno dei passaggi dell’intervista di, leggenda del calcio brasiliano, a Panorama Esportivo, riportata in anteprima da O Globo.in questo modo intende difendere l’attuale ct, criticato in patria, spiegandosia meglio insistere su un commissario tecnico locale, dunque andando contro, con parole dure,scelta della federazione di puntare per il 2024 su Carlo, che peraltro non ha ancora confermato. SportFace.