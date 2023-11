(Di mercoledì 1 novembre 2023) Simone, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni paragonando Mikee Yann, portieri die Inter

Braglia: “Maignan o Sommer Il portiere del Milan è più completo” Pianeta Milan

Braglia: “Maignan e Sommer hanno la stessa valenza, difficile scegliere” Il Milanista

“No, ancora no. Dobbiamo metterci d’accordo con l’Inter. Ma l’importante è che ci sia la volontà di ambo le parti di sedersi e discutere il rinnovo”. Sarà importante il tema economico “Parliamo di un ...Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000, lascerà il Lille a zero a giugno. Su di lui, ormai da tempo, gli occhi dell'Inter: l'interesse non è sfumato nemmeno dopo ...