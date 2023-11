Bradley Cooper si è travestito da Rocket Raccoon ad Halloween

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Per festeggiaresi èda, personaggio al quale presta la voce nei film sui Guardiani della Galassia. Negli Stati Uniti ieri hanno festeggiatoin grande stile, e per le strade di New York i paparazzi hanno avvistatoe la sua ex moglie, la supermodella Irina Shayk, vestiti da, personaggio Marvel al quale l'attore presta la voce nei film sui Guardiani della Galassia.ha deciso di accompagnare sua figlia nel tradizionale "dolcetto o scherzetto" per le strade di New York City, mascherandosi daper non farsi riconoscere. Il sito di paparazzi JustJared è riuscito a cogliere ...