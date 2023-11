Brachino | «L’invadenza di De Laurentiis mette in condizioni di lavoro difficili»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Claudio, ex direttore di Sportmediaset, ha parlato nel corso della trasmissione su Sportitalia del presidente del Napoli DeClaudio, ex direttore di Sportmediaset, ha parlato nel corso della trasmissione su Sportitalia del presidente del Napoli De. Le sue dichiarazioni: DE– «Trovare un presidente così invadentein una condizione difficile di. Rischi di trovarti in una situazione dove le cose vanno male sul piano dei risultati e l’allenatore lo devi cambiare comunque. Non sto discutendo le capacità e la storia di De, ma la sua invadenza».