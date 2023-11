Borse europee in rialzo aspettando la Fed A Milano tonfo Iveco | brilla Nexi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Gli investitori attendono di capire se Powell lascerà o meno la porta aperta a un cambio di rotta nei prossimi mesi. Sale il petrolio, gas in calo. Spread sotto i 200 punti

Borsa, Piazza Affari in rialzo. Crolla Iveco. Spread a 190 punti Dopo un inizio di seduta all'insegna dell'ottimismo in vista della riunione della Fed , leperdono tono a fine mattinata e diventano negative, per poi rialzare la testa a metà seduta . Piazza Affari accelera, l'indice Ftse Mib tocca guadagni attorno all'1% dopo una mattinata ...

Borse 31 ottobre | Europa in rialzo dopo la frenata dell’inflazione: Milano +1,5% Corriere della Sera

Borsa: guerra in MO pesa sull'Europa, ottobre rosso a Milano (-1,8%) Il Sole 24 ORE

Le Borse europee allungano il passo, con il settore privato negli Usa che ha creato meno posti del previsto. Il mercato guarda alla Fed che stasera dovrebbe mantenere i tassi fermi e, con macro sotto ...Le Borse europee avanzano, con i dati macro sotto le attese. Lo spread scende, il petrolio sale e l'euro è debole sul dollaro. La Fed potrebbe decidere di mantenere i tassi fermi.