Ladiinizia la seduta in sostenuto aumento, seguendo il consolidamento del mercato azionario Usa, sostenuta dalla debolezza dello yen sulle principali valute dopo l'esito della riunione ...

Borsa: Tokyo, apertura in netto rialzo (+1,43%) Agenzia ANSA

Borsa Tokyo positiva dopo la Bank of Japan LA STAMPA Finanza

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in sostenuto aumento, seguendo il consolidamento del mercato azionario Usa, sostenuta dalla debolezza dello yen sulle principali valute dopo l'esito della riunione d ...(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Borse asiatiche in rosso in scia ai timori per la tenuta dell'economia cinese, dopo un deludente pmi manifatturiero ...