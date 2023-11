Borsa | l' Europa chiude in rialzo | Francoforte +0 | 76%

Le Borse europee chiudono in rialzo in attesa della Fed. Parigi registra un +0,68% con il Cac 40 a 6.932 punti. Francoforte segna un +0,76% con il Dax a 14.923 punti. Londra archivia la giornata con ...

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La pausa tassi della Fed, data ormai per scontata dai mercati, spinge i listini europei che chiudono in rialzo la seduta del primo novembre, ...