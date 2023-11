Bonan | «Thuram | grande impatto! Ideale con Lautaro Martinez»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Alessandroha evidenziato l’importante inizio di stagione per Marcus. Decisivo già in diverse partite in Serie A e in Champions League. IMPATTO – Analizzando i vari aspetti dell’Inter di Inzaghi,si è soffermato particolarmente sul nuovo numero 9 Marcus. Ha detto così in diretta su Sky Sport 24: «ha avuto un impatto devastante sulla Serie A. Ha creato scompiglio nelle difese avversarie. Ha qualità e tecnica tali da non dare punti di riferimento ai suoi marcatori. Credo che sia il partner perfetto per. Hanno già trovato unasintonia, segnale molto importante per l’Inter in vista degli obiettivi stagionali. Inzaghi ha fatto un gran lavoro con l’attaccante francese» Inter-News - Ultime notizie e ...