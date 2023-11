Blue Skye-Elliott | nuovo scontro nella causa per la cessione del Milan

A presentare un esposto alla magistratura è la societàdi Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo , uno dei soci di minoranza di Project Redblack che si ritiene danneggiata dalla vendita a ...

La cessione in mano a questo gruppo non è andata particolarmente a genio a Blue Skye, i quali hanno intrapreso una vera e propria sfida legale con il fondo Elliott, accusato di aver comprato il club ...Nuovo capitolo nello scontro tra Elliott e Blue Skye nell’ambito delle cause avviate dalla società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo sulla cessione del Milan a RedBird.