Biathlon | i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno in vista della Coppa del Mondo | 10 azzurri a Sjusjoen

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Comincia domani, giovedì 2 novembre, e si concluderà mercoledì 15di preparazioneNazionale italiana diindel2023-2024, che scatterà sabato 25 novembre con la tappa inaugurale di Östersund (in Svezia). Saranno dunque due settimane di allenamento fondamentali per glisulle nevi norvegesi di, con l’obiettivo di presentarsi in condizione all’iniziostagione agonistica. Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato per l’occasione dieci atleti, tutti appartenenti alle squadre Elite e Milano-Cortina 2026: Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi al femminile e ...