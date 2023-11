Biathlon | Cdm Azzurri a Sjusjoen per l' ultimo periodo di preparazione

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il raduno si svolgerà dal 3 al 15 novembre ROMA - Si avvicina la stagione delinternazionale e con essa partono i raduni nel nord Europa. Le squadre Elite e Milano-Cortina 2026 sono state convocate dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per ildi allenamento previsto a, in N

Il vice campione olimpico della mass start si è fatto male all'anca destra: non sono noti i tempi di recupero, la speranza che possa farcela per la tappa inaugurale ...