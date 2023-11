Biasin | «Dumfries | grande crescita personale In Serie A…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Fabrizioha parlato di Denzel, esterno destro dell’Inter, autore di ottime prestazioni in questo inizio di stagione.– Queste le parole di Fabriziosu Twitter. “Una, una delle più belle sorprese di questo inizio stagione inA: il buon Denzel“. Fonte: Twitter FabrizioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati