Besiktas-Umana Reyer Venezia | EuroCup | cose turche per i veneti | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Non sarà certamente un match semplice da portare a casa, madovrà comunque provarci con tutte le proprie forze. Dare un senso, infatti, a questo Girone A dell’basket 2023/24 è l’obiettivo principale dei lagunari in questo filotto di gare che si apriranno, proprio, con l’incontro in terra turca contro. Una sfida certamente interessante che opporrà ia una formazione che fin qui ha alzato bandiera bianca una sola volta in questo raggruppamento. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le, l’orario e dove sarà possibile assistere in televisione al match....