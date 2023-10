Benfica | debutto positivo in Taça da Liga | vittoria sull’Arouca

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il, che fra un mese affronterà di nuovo l’Inter nella quinta giornata di Champions League, torna a vincere. Lo fa indasul campo dell’Arouca, per 0-2. IL SUCCESSO – Per ilun po’ di ossigeno dallada, una delle due coppe portoghesi, dopo un periodo non certo complicato. Gli avversari dell’Inter in Champions League debuttano nel torneo con uno 0-2 sul campo dell’Arouca, nel Gruppo B. Apre le marcature Angel Di Maria al 26?, raddoppia Arthur Cabral (ex Fiorentina) al 74?. Nelnon ha (ovviamente) giocato David Neres, che per un infortunio sarà costretto a saltare anche la sfida con l’Inter in Champions League. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...