Benevento | 43enne fermato in centro con tre coltelli | due ragazze sorprese a rubare in un negozio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNel corso della settimana, i militari della Compagnia Carabinieri di, su disposizione del Comando Provinciale, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed alla sicurezza della circolazione stradale urbana ed extra urbana. Numerose le pattuglie impiegate anche per eseguite perquisizioni personali e domiciliari, posti di controllo e di blocco con una massiccia presenza sulle strade, in particolare in orario serale e notturno. L’attenzione è stata rivolta anche ai luoghi dove si riuniscono i giovani, in occasione della notte di Halloween al fine di garantire una maggiore sicurezza. L’operato dei militari ha portato alla denuncia di sei persone, al ritiro di tre patenti di guida, al sequestro di due veicoli ed al fermo amministrativo di due ciclomotori per guida ...