Beauty News novembre 2023 | la bellezza al servizio degli altri

Leggi su amica

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ledisono un’iniezione di buonumore o, almeno, di speranza. Per tutto il mese, infatti, i brand si impegnano per un futuro migliore, tra progetti dedicati alla salute dei bambini a iniziative per la prevenzione. Gli appuntamenti del mese sono numerosi, da quelli per la Giornata Mondiale del Diabete (14) a quelli contro la Violenza sulle Donne. Non mancano, poi, appuntamenti culturali e nuove aperture, ma anche incontri virtuali e fisici pensati per avvicinare consumatori e brand, alla scoperta dei valori di Maison storiche e realtà quasi appena nate. Incontri volti anche a migliorare la salute delle ragazze e migliorare l’autostima o a conoscere meglio la propria pelle, imparando ad amarla. Per non perdervi nemmeno un appuntamento, eccovi un promemoria in continuo ...