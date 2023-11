Basket | la Reyer Venezia non ingrana in EuroCup Besiktas vittorioso a Istanbul

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Quarta sconfitta su cinque impegni di2023-2024 per l’Umana. Il club allenato da Neven Spahija deve cedere a uno dei club più quotati dell’edizione, il, per 74-68, e non basta uno dei migliori Marco Spissu dell’anno, da 15 punti e 4 assist, a far sorridere i lagunari. Per i turchi bella performance di squadra e Matthew Mitchell a quota 15. Nel primo quarto è Needham a dare il là al 5-0 turco, cosa che costringe Spahija a fermare immediatamente il match con un timeout. Ne esce bene Casarin per Tessitori, ma lanon c’è: Mitchell e Delgado fanno il bel tempo, Simms c’è, ma non può avere tutto per sé. Dopo 10? è 25-16 con la tripla di Hammonds.femminile, labatte nettamente Dubrovnik in ...