Basket femminile | la Reyer Venezia batte nettamente Dubrovnik in EuroCup Sassari ko contro l’Estudiantes

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Turno in trasferta per l’Umanae la Dinamoquest’oggi per la quarta giornata dell’Women 2023-2024. Le venete hanno fatto visita allo ZKK Ragusa(Croazia), mentre le sarde hanno sfidato le spagnole del Movistar Estudiantes. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate queste due partite. ZKK RAGUSA-UMANA34-113 L’Umananon lascia scampo alle croate del ZKK Ragusae vinceper 34-113, regalandosi così la quarta vittoria in altrettante partite disputate nel girone J. Jessica Shepard trascina le compagne con una doppia doppia stratosferica da 40 punti e 10 rimbalzi, mentre per le padrone ...

CASALE MONFERRATO – Il Monferrato Basket inciampa in uno scontro diretto casalingo per la salvezza in Serie A2, cadendo per mano della Juvi Cremona col punteggio di 74-66. Il prevedibile testa a testa ...