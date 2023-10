Barriere e bulldozer | le vite sospese nei villaggi attorno a Hebron

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La rabbia dei palestinesi: «I soldati israeliani ci dicono che non possiamo uscire di casa, i coloni ci attaccano»

...israeliane hanno annunciato di aver ripreso il pieno controllo di tutti i centri di confine attaccati dai miliziani di Hamas e di aver chiuso tutti i varchi aperti con inelleche ...

Barriere e bulldozer: vite sospese nei villaggi attorno a Hebron Corriere della Sera

Attacco a Israele, bulldozer palestinese distrugge la barriera di separazione con la Striscia di Gaza Il Fatto Quotidiano

La rabbia dei palestinesi: «I soldati israeliani ci dicono che non possiamo uscire di casa, i coloni ci attaccano» ...È partita al Barbican “Re/Sisters”, esposizione militante che, con 250 opere tra fotografie, filme installazioni, unisce le battaglie per i diritti femminili e per il Pianeta, denunciando le strutture ...