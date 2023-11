Barbara D' Urso di nuovo in tv | Un debito da saldare | dove la vedremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tutto pronto per il ritorno in tv diD'. Sarà sulla Rai, ma non a Belve né a Ballando con le stelle. Una indiscrezione-bomba in grado di far tremare tutto il piccolo schermo italiano. Da settimane si vocifera sul futuro della ex conduttrice di Pomeriggio 5, dalla scorsa estate in rotta con Mediaset e di fatto congelata fino a dicembre, quando scadrà il suo contratto con il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi. Indiscrezioni riferivano di una sua partecipazione "straordinaria" allo show danzereccio di Milly Carlucci, ma senza il via libera di Cologno Monzese non si può far nulla. Possibile una sua intervista al programma di Rai 2 di Francesca Fagnani, anche se nel frattempo si è sparsa voce di un possibile trasloco di Lady Mentana sul Nove, la stessa rete di Fabio Fazio. E allora? Secondo Novella 2000, la ...