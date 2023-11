Bankitalia | cosa lascia Visco in eredità a Panetta | autonomia e indipendenza

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – I passaggi di consegne sono sempre pieni di significati. Quello appena avvenuto tra Ignazioe Fabioalla guida diruota intorno a un’importante, quella cheno dodici anni in cui la banca centrale italiana ha fatto il suo mestiere, ha gestito gli incidenti di percorso, si è trasformata assecondando la rapida evoluzione del contesto esterno, senza farsi travolgere dalle pressioni di una politica che si è fatta in alcuni passaggi invadente e aggressiva. Oggi,è il Governatore di una Banca d’Italia ancora autonoma, indipendente, capace di esprimere appieno il proprio mandato in Italia e all’interno del Sistema europeo delle banche centrali. Non era scontato che andasse così e va riconosciuto ail merito ...