Balotelli | «Inter squadra superiore Scudetto? Presto a novembre!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 novembre 2023)ritiene l’unaad oggialle rivali Juventus, Milan e Napoli. L’ex giocatore nerazzurro temporeggia un po’ sul vincitore dello. LOTTA? Marioa Tv Play sulla corsa allo: «Tra Juventus, Napoli e Milan è una bella sfida per arrivare al secondo posto, se poi riescono ad arrivare davanti all’, buon per loro. Al momento, però, l’mi sembra unaa tutte le altre, anche se parlare dia novembre è sempre complicato».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...