Ballando Con Le Stelle | Luca Favilla | Chi È La Sua Fidanzata!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 1 novembre 2023)con le: uno dei ballerini professionisti del programma di Milly Carlucci, è finito già al centro dell’attenzione da parte del pubblico. Ma ecco con chi è fidanzato e la sua vita privata!è uno dei professionisti di questa edizione dicon le. È lui uno degli insegnanti per i personaggi famosi che si sfidano e, in particolare,accompagna Sara Croce. In tanti però si sono chiesti chi sia esattamente il ballerino e soprattutto chi sia la sua fidanzata.con le: ecco con chi è fidanzato!, tra i professionisti di ...