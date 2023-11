Baby calciatori squalificati per 4 anni | un padre |  ' Mio figlio sta vivendo un inferno

Il papà di uno dei ragazzi dello Zambra: 'Mi chiedo se questa condanna sia educativa. Una esagerazione guardando ciò che accade fra i professionisti'

Baby calciatori squalificati per 4 anni, un padre: "Mio figlio sta ... LA NAZIONE

Foot solidaire, l’associazione anti-tratta che supporta i baby calciatori BuoneNotizie.it

La Juventus Next Gen funziona: 29 talenti lanciati nel grande calcio. E ci sono altri tre baby pronti al debutto coi big La Stampa questa mattina tesse le lodi del progetto Juventus Next Gen. L’argent ...Milan Under 17, continua la marcia a punteggio pieno dei ragazzi di Giovanni Renna. Contro il Como una vittoria tennistica.