Avengers | Robert Downey Jr e Scarlett Johansson torneranno per un film Marvel?

...dalla Marvel negli ultimi anni sembra abbiano portato i vertici dello studio a parlare dell'idea di far ritornareDowney Jr e Scarlett Johansson in uno dei prossimi film degli. I fan ...

Avengers: Robert Downey Jr e Scarlett Johansson potrebbero ... Movieplayer

Avengers: Secret Wars, novità sul ritorno di Robert Downey Jr: "La ... Everyeye Cinema

In the report — which highlights Marvel's various woes and existential worries — the outlet notes that the studio may be interested in resurrecting Iron Man (Robert Downey Jr.) and Black Widow ...Most surprising of which is the idea of bringing back the original Avengers roster for another adventure, including deceased characters Iron Man (Robert Downey Jr.) and Black Widow (Scarlett Johansson ...