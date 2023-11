Avellino | 46enne muore dopo aver mangiato la pizza | grave il marito La pista dell’avvelenamento da botulino nel condimento piccante

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Una donna di 46 anni è mortaunain un ristorante della provincia di. La vittima si chiama Gerardina Corsano e al momento della cena si trovava con il52enne Angelo Meninno, anche lui sentitosi male e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Ariano Irpino. Al momento, si ipotizza che a provocare la morte della donna sia stata un’intossicazione alimentare causata da avvelenamento da, batterio che libera una pericolosa neurotossina e che potrebbe essere stato ritrovato in unal peperoncino utilizzato dal ristorante. La dinamica dei fatti Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera, Gerardina e Angelo sabato sera sono rientrati a casa senza accusare alcun problema ...

Una donna di 46 anni è morta dopo aver mangiato una pizza in un ristorante della provincia di. La vittima si chiama Gerardina Corsano e al momento della cena si trovava con il marito 52enne Angelo Meninno, anche lui sentitosi male e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di ...La Procura di Benevento ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa di Gerardina Corsano, una 46enne di Ariano Irpino (Avellino) morta in ...Potrebbe essere stato il pasto consumato in una pizzeria sabato sera la causa della morte di Gerardina Corsano, la 46enne che i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, ...