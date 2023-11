Autismo | Napoletano | il Comune dia corso a creazione strumenti per bisogni e difficoltà disabili e familiari

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Caserta. Ildi Caserta deve darea – “quanto necessario per creare gliche vadano incontro aie alleincontrate nella vita quotidiana dalle persone con disturbi dello spettro autistico e dai” – in ambito scolastico ed in ogni luogo di formazione e di aggregazione. Tutto questo anche – “coinvolgendo le associazioni del territorio per dare vita ad una serie di iniziative e Momenti di condivisione sulla sindrome“. È questo il delicato argomento per cui il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, avv. Pasquale, nella giornata di ieri ha protocollato una mozione al Consiglio Comunale. Il consiglieresensibilizza e impegna la Giunta Comunale a “Favorire tutti i progetti e le ...