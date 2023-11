Audio Meloni-comici | Conte attacca | “Figuraccia planetaria | la premier mente agli italiani ed è codarda con gli alleati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) “Ho ascoltato la conversazione telefonica avvenuta tra la nostra presidente del Consiglio, Giorgia, e duerussi. In realtà lei pensava di parlare con un alto diplomatico africano, non si è accorta dello scherzo. Ed è verasconcertante apprendere che i nostri collaudati protocolli di sicurezza di Palazzo Chigi possano essere aggirati, penetrati in modo così plateale. Ma è ilnuto di questa conversazione che trovo davvero ancora più sconcertante”. Così il presidente del M5s, Giuseppe, in un video pubblicato sui social commenta lo scherzo telefonico in cui è caduta vittima. “La cosa più grave – ha continuato– è chesulla guerra in Ucraina e si dimostra ...