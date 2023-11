Atp Parigi-Bercy | sorpresa Dimitrov | Medvedev eliminato

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – Daniilal secondo turno dell’Atp Masters 1000 di. Il russo, testa di serie numero 3, è stato sconfitto da Grigor. Il bulgaro, che all’esordio ha battuto l’azzurro Lorenzo Musetti, si è imposto per 6-3, 6-7 (4-7), 7-6 (7-2) in 2h55?.affronterà ora il kazako Alexander Bublik, che ha avuto la meglio per 7-6 (7-3), 7-6 (7-3) sul cileno Nicolas Jarry. La parte bassa del tabellone è terra di conquista dopo l’eliminazione dei due big principali: prima di, infatti, ieri è uscito lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del tabellone. Nella parte alta del main draw, avanza Novak Djokovic. Il serbo, numero 1 del mondo e del seeding, ha sconfitto l’argentino Tomas Martin Etceverry per 6-3, 6-2 e negli ottavi ...