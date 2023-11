ATP Finals | Jannik Sinner secondo favorito dopo Djokovic? Il pensiero di Dario Puppo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023)sarà verosimilmente testa di serie numero 4 alle ATP, il torneo di fine stagione riservato a migliori otto tennisti dell’annata agonistica. L’altoatesino avrà la matematica certezza in caso di successo odierno contro Mackenzie McDonald al Masters 1000 di Parigi-Bercy, altrimenti bisognerà seguire il cammino di Andrey Rublev nella capitale francese (non dovrà vincere il torneo). L’azzurro avrà così la certezza di evitare Daniil Medvedev nella fase a gironi, dove incrocerà invece uno tra Novake Carlos Alcaraz (rispettivamente numero 1 e numero 2 al mondo). L’obiettivo concreto è quello di qualificarsi alle semifinali e poi cercare il grande colpaccio di fronte al pubblico del PalaAlpitour di Torino, dove questa kermesse andrà in scena dal 12 al 19 novembre. Sul cemento indoor del capoluogo ...