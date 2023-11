... a Parigi voglio divertirmi dopo la lezione che ho preso quest'anno ai Mondiali di Budapest - spieganella puntata settimanale di AtleticaTalk, in onda suTV - . Ho pensato a fare ...

Atletica: Stano 'Testa a Parigi, sognando un altro grande 1° agosto' Tiscali

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

I Giochi Olimpici in riva alla Senna inizieranno proprio con la marcia, e in particolare con la "venti" del campione in carica Massimo Stano, in programma in una data molto più che simbolica per ...I Giochi Olimpici in riva alla Senna inizieranno proprio con la marcia, e in particolare con la ‘venti’ del campione in carica Massimo Stano, in programma in una data molto più che simbolica per ...