Assegno unico più alto | aumenti per chi ha Btp e buoni postali | ecco perché e cosa c' entra l' Isee Le novità della Manovra

In ogni caso, si legge, l'mensile riconosciuto non potrà essere maggiore di quattro volte ... La Legge di Bilancio 2024 modifica in particolare gli articoli 67 e 68 del Testodelle imposte ...Manovra. Fuori dal calcolo dell'Isee i Btp e i buoni postali. I titoli di Stato italiani non rientreranno più nel calcolo dell’Isee, l’Indicatore della situazione ...In tale prospettiva si collocano misure come l’Assegno Unico, l’incremento dei servizi per la prima infanzia, le politiche per il lavoro femminile e giovanile e per la conciliazione tra vita e lavoro, ...