Assane Gnoukouri torna ad essere Traoré | il giocatore è stato vittima di tratta di esseri umani

(Di mercoledì 1 novembre 2023) ... nella giornata del 31 ottobre ha ottenuto un permesso temporaneo di soggiorno dopo aver vissuto da irregolare negli ultimi cinque anni, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport. La decisione ...

Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Inter Alassane Traoré, in Italia noto come, è stato riconosciuto vittima di tratta di esseri umani. Il giocatore, in passato, era stato coinvolto nell'operazione che aveva portato all'arresto di tre persone accusate di ...

Assane Demoya Gnoukouri arrivò all'Inter nel 2014 e dopo essere cresciuto nel vivaio nerazzurro fece ben presto il suo esordio in prima squadra. Era l'11 aprile del 2015 quando esordì contro l'Hellas ...Sembrava destinato a una carriera intrigante Assane Gnoukouri, giovane centrocampista dell’Inter che Roberto Mancini schierò titolare nel derby del 2015 contro il Milan. Attualmente, il calciatore ...