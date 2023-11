Ascolti tv | ' Per Elisa - Il Caso Claps' vince il prime time

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Roma, 1 nov. (Adnkronos) - La seconda puntata di 'Per- Il' in onda ieri su Rai1inconquistando 2.855.000 telespettatori pari al 17.9% di share. Seconda posizione 'Attraverso i miei occhi' su Canale 5 che si è aggiudica 1.698.000 telespettatori con uno share del 10.3%. Terzo gradino del podio per il ritorno di 'Boomerissima' che ha ottenuto 873.000 telespettatori con uno share del 6% (presentazione a 878.000 e il 4.6%). Fuori dal podio 'Le Iene' su Italia 1 che ha raggiunto 1.248.000 telespettatori con il 9.5% (presentazione a 936.000 telespettatori e il 4.8% di share). Su Rai3 'Avanti Popolo' è stato seguito da 420.000 telespettatori pari al 2.7% di share. A seguire tra gli altri 'E' Sempre Cartabianca su Rete 4 che ha totalizzato un 822.000 ...