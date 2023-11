Ascolti tv | Per Elisa -Il caso Claps e Attraverso i miei occhi chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di martedì 31 ottobre 2023

Quando le cose andarono molto bene, da Italia 1 passammo su Canale5, facevamotroppo elevatiItalia 1. A Zelig sono stata accolta subito bene, è stata la mia terapia del sorriso. Mentre ...

La Rai per risollevare gli ascolti si aggrappa al «bomber» Fiorello La Verità

Ascolti tv: “Cuori” su Rai1 vince la sfida serale. “Che tempo che fa” di Fazio su Nove, secondo programma più… La Stampa

Una nuova piattaforma politica per riavvicinare la cittadinanza alla politica e proporre proposte originali e innovative. Una piattaforma aperta a tutti, che lavorerà sui temi importanti del territori ...Per l’ex Police la musica di oggi invece è troppo circolare ... Proviamo a rispondere con un semplice esercizio: ascoltiamo due Top 50 annuali in sequenza, prendendo come estremi cronologici il 1998 e ...