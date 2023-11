Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 31 ottobre 2023

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Idei programmi più visti di31, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Per Elisa – Il caso Claps ha totalizzato 2855 spettatori (17,91% di share); il film Attraverso i miei occhi su Canale5 ha conquistato in media 1698 spettatori (share 10.30%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1248 spettatori (9,46%). Su Rai2 il talk show Boomerissima ha realizzato 873 spettatori (5,97%), mentre la puntata di Avanti Popolo su Rai3 ne ha avuti 420 (2,68%). Su Rete4 il programma di attualità E’ sempre Cartabianca ha totalizzato 822 spettatori (6,11%) e su La7 la puntata del programma Dine ha avuti ...

